Ad un certo punto mi si è spento tutto il 21enne Filippo Manni confessa l’omicidio della madre

In un drammatico risvolto di cronaca, Filippo Manni, un ragazzo di appena 21 anni di Racale, ha confessato l’omicidio della madre. Il suo stato confusionale e il gesto feroce hanno scioccato la comunità salentina. La verità emerge ora con chiarezza: un gesto estremo, che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda.

Filippo Manni, il 21enne di Racale, provincia di Lecce, che è stato fermato ieri dai carabinieri con il sospetto di aver ucciso la madre colpendola con un' accetta, ha confessato. Era stato fermato mentre- a torso nudo – si aggirava per il paese in stato confusionale e ora il giovane ha confermato i sospetti degli investigatori. Ha detto di aver colpito la vittima con un'ascia da boy scout durante l' interrogatorio con la pm Simona Rizzo, che ha emesso un decreto di fermo. Sembra che la causa del gesto sia stato un rimprovero della donna al figlio per essere entrato in casa senza salutare. "Ad un certo punto mi si è spento tutto.