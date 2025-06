Ad Ameno torna la Festa del sole

Ad Ameno torna la Festa del Sole, un'occasione imperdibile per immergersi nella magia dell’estate. Dal 20 al 22 giugno, il parco avventura Le Pigne si trasforma in un crocevia di emozioni, arte e spiritualità, grazie all’organizzazione dell’associazione Intrecci. Un evento diffuso che invita a riscoprire la bellezza della natura e a celebrare il solstizio d’estate in un’atmosfera di condivisione e rinascita. Un’esperienza da vivere assolutamente per ricaricare corpo e spirito!

Dal 20 al 22 giugno la natura che circonda il parco avventura Le Pigne di Ameno si anima con la Festa del sole, un evento diffuso organizzato dall'associazione Intrecci per celebrare il solstizio d'estate attraverso esperienze immersive, artistiche e spirituali. Un'occasione unica per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Ad Ameno torna la Festa del sole

BUONGIORNO! ?DOMENICA 22 GIUGNO parteciperò al MERCATINO della FESTA DEL SOLE per il Solstisio d'Estate ad AMENO presso il RISTORANTE MONTEORO Una bella occasione per incontrarci!!!! Vai su Facebook

