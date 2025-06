Acque e miracoli a Tebano | tre giorni di cammino musica e buonumore

Preparano a un’esperienza unica, tra musica, tradizione e spettacoli immersi nella natura. Dal 30 giugno al 2 luglio, l’area del Polo Tecnologico di Tebano si trasformerà in un vivace palcoscenico all'aperto, offrendo tre giorni di cammino, emozioni e buonumore con “Acque e miracoli”. Un’occasione speciale per scoprire un angolo di cultura e comunità, anticipando l’inconfondibile magia dell’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola, dove paesaggio, racconto e creatività si incontrano in un festival senza confini.

