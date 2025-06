Acque Chiare storia infinita | confermata confisca delle villette dei promissari

Nel cuore di Brindisi, la saga di Acque Chiare si arricchisce di un nuovo capitolo: il tribunale conferma la confisca delle villette promesse, respingendo l'istanza della curatela fallimentare. Una decisione che ridisegna i destini dei promissari e sottolinea la complessità di un caso dai risvolti ancora incerti. La storia infinita di questa vicenda gioca ora un ruolo chiave nel panorama immobiliare locale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

BRINDISI – Respinta l'istanza della curatela fallimentare della società Acque Chiare. Il tribunale di Brindisi (sezione penale), con sentenza a firma del giudice dell'esecuzione, Ambrogio Colombo, ha confermato la confisca delle villette già oggetto di 17 contratti preliminari di vendita in favore.

