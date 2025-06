Acne Studios aprirà una galleria d' arte a Parigi

che unisce moda, arte e cultura in un ambiente innovativo e stimolante. Situata sotto le affascinanti arcate del Palais Royal di Parigi, Acne Paper Palais Royal rappresenta un nuovo capitolo nel percorso creativo del marchio svedese, approfondendo la sua vocazione a ispirare e coinvolgere un pubblico appassionato. Un esempio concreto di come il brand continui a evolversi, lasciando il segno nel panorama artistico internazionale.

Il mondo di Acne Studios si allarga con l’inaugurazione di Acne Paper Palais Royal, la prima galleria d’arte permanente del marchio svedese. Situata sotto le arcate del Palais Royal di Parigi, la galleria segna un passo importante nell’evoluzione culturale del brand, da tempo impegnato a dialogare con discipline diverse, dalla musica all’arte. Proprio per questo, ispirandosi allo spirito della rivista Acne Paper, il nuovo spazio sarĂ un luogo multidisciplinare, fatto di mostre, talk, lanci editoriali ed eventi culturali, promuovendo nuovi talenti e ospitando nomi affermati. Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand L’inaugurazione di Acne Paper Palais Royal è prevista per giovedì 26 giugno, con una mostra personale dell’artista olandese Paul Kooiker, famoso per la sua fotografia sperimentale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it