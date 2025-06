Achille sei campione d' Italia La Virtus vince lo scudetto a Brescia Belinelli fa festa in videochiamata e poi va in ospedale da Polonara

Achille, campione d'Italia, questo scudetto è anche per te. La Virtus Bologna ha conquistato il titolo a Brescia, portando in festa tifosi e giocatori, tra cui Belinelli che celebra in videochiamata prima di correre in ospedale da Polonara. Un trionfo condiviso, un gesto di solidarietà e speranza. La vittoria della Virtus si trasforma così in un messaggio di forza e unità, capace di superare ogni ostacolo.

ANCONA «Aki, questo è per te». I giocatori della Virtus Bologna hanno dedicato lo scudetto vinto ieri sera ad Achille Polonara che sta combattendo la sua personale partita contro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Achille, sei campione d'Italia». La Virtus vince lo scudetto a Brescia, Belinelli fa festa in videochiamata e poi va in ospedale da Polonara

In questa notizia si parla di: achille - virtus - scudetto - campione

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

La Virtus Bologna conquista il suo diciassettesimo scudetto nella pallacanestro e lo dedica al suo campione Achille Polonara, ricoverato per una leucemia Vai su X

La Virtus Bologna vince 96 a 74 contro la Germani Brescia e si laurea campione. Solo 24 ore prima la notizia della leucemia mieloide diagnostica a Achille Polonara a cui è arrivato l’affetto di tutta la squadra e la dedica per la vittoria Vai su Facebook

La Virtus Bologna vince lo scudetto e videochiama Achille Polonara: “Ti portiamo la coppa in ospedale”; DIRE – Bologna in festa per lo scudetto della Virtus. Belinelli: “Vittoria per Achille”; Virtus Bologna campione, la dedica a Polonara: “Achi ti amiamo. E’ il tuo scudetto”.

Achille Polonara è campione d'Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata. Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia - I giocatori della Virtus Bologna hanno dedicato lo scudetto vinto ieri sera ad Achille Polonara che sta combattendo la sua personale partita ... Da corriereadriatico.it

La Virtus Bologna vince lo scudetto e videochiama Achille Polonara: “Ti portiamo la coppa in ospedale” - La Virtus Bologna è campione d’Italia della Serie A di basket per la diciassettesima volta. Secondo tg.la7.it