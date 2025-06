Achille Polonara | Sono e saranno giorni difficili ma sono un ragazzo competitivo Non so cosa darei per abbracciarvi un consiglio | apprezzate quello che avete

Achille Polonara, un grande atleta e una persona dal cuore d'oro, ci ricorda quanto siano importanti la forza e la resilienza nei momenti difficili. Tra videochiamate dal palazzetto, foto in ospedale e parole che emozionano sui social, il suo messaggio è chiaro: apprezzate ciò che avete e affrontate ogni sfida con coraggio. Perché, alla fine, sono proprio i momenti difficili a renderci più forti e unici.

Prima le videochiamate dal palazzetto, poi le foto in ospedale, infine le parole da pelle d'oca affidate ai social. Achille Polonara è una persona speciale oltre che un grande. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Achille Polonara: «Sono e saranno giorni difficili ma sono un ragazzo competitivo. Non so cosa darei per abbracciarvi, un consiglio: apprezzate quello che avete»

In questa notizia si parla di: sono - achille - polonara - saranno

“Apprezzo Achille Lauro e Lucio Corsi ma il problema di questi è che sono tutti a scadenza. Hanno dentro la morte artistica, vedi i Maneskin”: parla Antonello Venditti - Antonello Venditti, cantautore emblematico, riflette sulla modernità della musica, analizzando artisti come Achille Lauro e Lucio Corsi.

Il campione della pallacanestro Achille Polonara si trova ad affrontare una nuova difficile battaglia fuori dal campo di gioco. Anche noi, come tutti quelli che gli vogliono bene (e sono davvero tanti), gridiamo ‘Forza Achi!’ Vai su Facebook

Achille Polonara, giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana di basket, è affetto da leucemia mieloide, la stessa che colpì Mihajlovic: cos'è e quali sono i rischi Vai su X

Achille Polonara: «Sono e saranno giorni difficili ma sono un ragazzo competitivo. Non so cosa darei per abbra; Leucemia mieloide, che cos’è la malattia che ha colpito Achille Polonara; Leucemia mieloide, che cos’è la malattia che ha colpito Achille Polonara.

La Virtus Bologna porta lo Scudetto in ospedale a Polonara - La Virtus Bologna, che a Brescia ha vinto per la diciassettesima volta il campionato italiano di pallacanestro, ha portato la coppa del campionato ad Achille Polonara, il giocatore bianconero di 33 an ... Si legge su ansa.it

Il saluto da brividi della Virtus a Polonara. Gli danno la coppa, lui urla dalla finestra "Campioni!" - Belinelli e compagni si sono presentati con la coppa dello scudetto al Sant’Orsola- gazzetta.it scrive