Achille Polonara i giocatori della Virtus gli portano lo scudetto in ospedale | FOTO

Nella notte in cui la Virtus Bologna conquista il suo 17esimo scudetto, l’emozione si mescola alla preoccupazione: i giocatori portano lo spirito della vittoria anche in ospedale, dove Achille Polonara, ricoverato al Sant’Orsola per la diagnosi di leucemia mieloide, riceve il sostegno e l’affetto di tutta la squadra. Questa foto simbolica racchiude il vero significato dello sport: unione, speranza e forza nei momenti più difficili.

Nella notte del 17esimo scudetto, il pensiero della Virtus e di tutti i suoi tifosi è andato lì: alla stanza d’ospedale di Achille Polonara. L’ala grande delle V nere, 33 anni, è ricoverato al Sant’Orsola dopo la diagnosi di leucemia mieloide. Così mercoledì Marco Belinelli, Toko Shengelia e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Achille Polonara, i giocatori della Virtus gli portano lo scudetto in ospedale | FOTO

