Achille Polonara è campione d' Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia

Achille Polonara, il vero eroe di questa stagione, ha conquistato il suo primo scudetto con Virtus Bologna, condividendo la gioia con un videochiamata a Belinelli. La vittoria a Brescia è un trionfo di passione e determinazione, ma anche un gesto di solidarietà: “Aki, questo è per te”, hanno detto i compagni, dedicando lo scudetto a chi sta combattendo una battaglia personale. La vittoria diventa ancora più speciale quando il cuore si unisce alla speranza.

ANCONA «Aki, questo è per te». I giocatori della Virtus Bologna hanno dedicato lo scudetto vinto ieri sera ad Achille Polonara che sta combattendo la sua personale partita contro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Achille Polonara è campione d'Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata. Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

Onore alla Virtus Bologna, Campione d'Italia. Ma l'applauso più grande va a chi sta lottando la partita più importante. Achille Polonara, colpito dalla leucemia mieloide, non era sul parquet… Ma era lì. In ogni sguardo, in ogni corsa, in ogni canestro. E prima di

La Virtus Bologna è campione d'Italia, il 17esimo scudetto è dedicato ad Achille Polonara: serie con Brescia chiusa 3-0

