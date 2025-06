Achille Polonara abbraccia la moglie in ospedale dopo la diagnosi di leucemia | Andrà tutto bene

Achille Polonara, il talentuoso cestista della Virtus Bologna, ha recentemente affrontato una sfida inaspettata: la diagnosi di leucemia. Nonostante le difficoltà , il suo coraggio e l’amore per la famiglia brillano più forte che mai. Un abbraccio tra lacrime e speranza, simbolo di resilienza e fiducia nel futuro. La forza di Polonara ci ricorda che, anche nei momenti più duri, l’amore e la determinazione possono fare la differenza.

Achille Polonara ha la leucemia. Il cestista della Virtus Bologna, 33enne, che porta anche la maglia numero 33 in squadra, . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Achille Polonara abbraccia la moglie in ospedale dopo la diagnosi di leucemia: “AndrĂ tutto bene”

In questa notizia si parla di: achille - polonara - leucemia - abbraccia

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

Onore alla Virtus Bologna, Campione d’Italia. Ma l’applauso più grande va a chi sta lottando la partita più importante. Achille Polonara, colpito dalla leucemia mieloide, non era sul parquet… Ma era lì. In ogni sguardo, in ogni corsa, in ogni canestro. E prima di Vai su Facebook

Un anno e mezzo fa eravamo a casa di Achille Polonara. Ci aveva aperto non solo le porte della sua vita, ma anche quelle della sua battaglia contro un brutto male: la scoperta del tumore al testicolo, i cicli di cure, e soprattutto la felicitĂ di averlo scoperto in te Vai su X

Polonara, la leucemia e la commovente dedica della moglie: “Ho bisogno di te per tutta la vita”; Achille Polonara e l'abbraccio notturno al trofeo: la visita di una delegazione della Virtus Bologna dopo la vittoria dello scudetto; Achille Polonara dall’ospedale: «Andrà tutto bene! Grazie per i numerosissimi messaggi».

Polonara, la leucemia e la commovente dedica della moglie: “Ho bisogno di te per tutta la vita” - La Virtus gli dedica la vittoria dello scudetto numero 17 della storia bianconera. Da msn.com

Scudetto alla Virtus Bologna dedicato a Polonara. Cosa è la leucemia mieloide che ha colpito il giocatore - In appena 24 ore, dall’infernale angoscia per le condizioni dello sfortunato compagno, a cui è stata diagnostica la leucemia mieloide, all’euforia dello scudetto numero 17 per l ... Lo riporta ilsole24ore.com