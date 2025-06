Accoltellatore ucciso | Il carabiniere ha agito per legittima difesa Sparare fu l’unica scelta

In un tragico episodio avvenuto a Rimini, il carabiniere Luciano Masini si è trovato a dover agire in circostanze estreme. Accusato di aver ucciso il 23enne egiziano Muhammad Sitta, Masini sostiene di aver sparato in legittima difesa, proteggendo sé stesso e altri da un aggressore armato di coltello. La ricostruzione degli inquirenti attribuisce alla pistola Beretta PM/12 il ruolo di unica difesa possibile in quella drammatica situazione.

Il comandante dei carabinieri Luciano Masini, originario di Polinago, nel nostro Appennino, secondo la ricostruzione compiuta dalla Procura di Rimini, avrebbe agito per legittima difesa, per tutelare se stesso e altre persone dall’ aggressore armato di coltello, il 23enne egiziano Muhammad Sitta. La pistola Beretta PM12, secondo il quadro delineato dagli inquirenti, va considerata – date le circostanze – come l’unico strumento idoneo ad opporsi all’avanzata del 23enne, che non si era fermato nemmeno dopo le intimazioni del luogotenente e dopo l’esplosione dei primi colpi di arma da fuoco. Altri strumenti – come taser o spray al peperoncino – sono stati ritenuti non adeguati a fornire una risposta alla situazione di immediato pericolo in cui il militare dell’Arma è venuto a trovarsi la notte di Capodanno, a Villa Verucchio, nel Riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellatore ucciso: "Il carabiniere ha agito per legittima difesa. Sparare fu l’unica scelta"

