Accoltellato mentre dorme davanti alla chiesa | misterioso episodio in viale Varese a Como

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Como: un uomo algerino, trovato accoltellato mentre dormiva davanti alla chiesa di viale Varese, ha scosso la comunità. Sono ancora poche le certezze su quanto accaduto, ma le indagini sono in corso per chiarire il movente e identificare i responsabili. Un fatto che ha lasciato tutti sgomenti e che richiede risposte rapide e precise.

Erano circa le 16 di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, quando si è verificata una violenta aggressione in viale Varese, a pochi passi dalle mura del centro storico di Como. Due individui, presumibilmente stranieri, si sono avvicinati a un uomo algerino che stava dormendo nei pressi della chiesa e.

