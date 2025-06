Accesso a Medicina | ‘semestre aperto’ e 3mila posti in più ma come funziona

La riforma dell'accesso a Medicina si prepara a rivoluzionare il percorso degli aspiranti dottori, introducendo il Semestre Aperto dal 1° settembre 2025. Con 3.000 posti in più e nuove modalità di iscrizione su Universitaly, questa innovazione permette di frequentare le lezioni prima dei test di ammissione. Ma come funziona nel dettaglio? Scopriamolo insieme e preparati al meglio per questa importante svolta.

La riforma per l’accesso a Medicina entra nella sua fase operativa. Dal 1° settembre 2025 parte il semestre aperto, che consente a tutti di frequentare le lezioni prima dei test. Previsti 3.000 posti aggiuntivi e nuove modalità di iscrizione sulla piattaforma Universitaly a partire dal 23 giugno. Modalità di iscrizione e test per l’accesso a . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

Il Ministero dell'Università ha firmato il decreto che introduce, dal 2025/26, il Semestre aperto per l'accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il tradizionale test nazionale viene sostituito da un percorso con esami uniformi e accesso libero, ed è previsto

Abolizione dei test d'ingresso, superamento del numero chiuso con l'istituzione di un Semestre aperto e esami di merito. Sono alcune delle principali novità per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi

