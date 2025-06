Accelerata per Ndoye la data dell’incontro con il Napoli per chiudere

Il Napoli accelera per Ndoye, con l’entourage del giocatore pronto a incontrarsi e definire gli ultimi dettagli. Manna, sempre più scatenato, lavora senza sosta per regalare ai tifosi un mercato ricco di sorprese e colpi di scena. Dopo l’acquisto di De Bruyne, le aspettative sono alte: l’obiettivo è chiudere al più presto la trattativa e rafforzare la rosa per inseguire traguardi sempre più ambiziosi. La strada verso il nuovo sogno Napoli è ormai tracciata.

Il Napoli accelera per Ndoye, Manna scatenato e pronto ad incontrare l’entourage: svelata la data della possibile intesa Il calciomercato del Napoli è pieno di sorprese. Manna è scatenato, se l’arrivo di De Bruyne può essere considerato un capolavoro in termini di operato, le sorprese non sono ancora finite. Il club si prepara infatti a una sessione di calciomercato ricca di novità e innesti che contribuiranno ai grandi sogni dei tifosi che da Campioni di Italia in carica sperano in una stagione super emozionante come quella passata. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la chiusura di un altro colpo di mercato: l’arrivo ufficiale di Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Accelerata per Ndoye, la data dell’incontro con il Napoli per chiudere

In questa notizia si parla di: data - ndoye - accelerata - incontro

Accelerata per Ndoye, Napoli scatenato: incontro in programma, si può concludere subito l'affare Vai su Facebook

Sky Svizzera - Accelerata Napoli per Ndoye! Ipotesi doppio colpo con Sancho: le ultime; Calciomercato Napoli, Romano: Accelerata per Ndoye! Il Bologna cerca già il sostituto; Accelerata Napoli per Ndoye-Beukema! Via libera da entrambi, ma il Bologna fa muro totale | ESCLUSIVA.

Accelerata per Ndoye, la data dell’incontro con il Napoli per chiudere - Il Napoli accelera per Ndoye, Manna scatenato e pronto ad incontrare l’entourage: svelata la data della possibile intesa Il calciomercato del Napoli è pieno di sorprese. Da informazione.it

Ndoye-Napoli, domani incontro con…" - Napoli: si tratta per Ndoye, sullo sfondo Sancho L'accordo tra il Napoli e l'entourage di Ndoye, come riporta Fabrizio Romano, sarebbe ormai vicino. Lo riporta informazione.it