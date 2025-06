Acampora Assonautica | Subito una legge per la portualità turistica italiana

L'Italia si trova di fronte a una sfida cruciale: sostenere e valorizzare il settore della portualità turistica, pilastro dell’economia del mare. Con un appello pressante, Acampora di Assonautica e Serra di Assonat chiedono con urgenza un intervento legislativo immediato, affinché questo comparto possa crescere e competere a livello internazionale. È arrivato il momento di agire: la nostra cultura marinara merita un quadro normativo all’altezza, perché il futuro del turismo nautico italiano dipende da questa svolta.

