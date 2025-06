Ac Cesena | 30 anni per bancarotta Chiesta condanna di 10 imputati su 11

Un nuovo capitolo si apre nella storia del calcio italiano: dopo anni di incertezza e debiti milionari, il processo per la bancarotta dell'Associazione Calcio Cesena si avvicina a una svolta cruciale. Con richieste di condanna ormai definitive per 10 degli 11 imputati, il pubblico ministero Francesca Rago cerca di fare luce sulle cause di un fallimento che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi e della città . La giustizia decide il destino di un club iconico.

Trent’anni e sei mesi di reclusione sono stati chiesti complessivamente dal pubblico ministero Francesca Rago per dieci degli undici imputati del processo per la bancarotta dell’ Associazione Calcio Cesena, fallita nell’agosto 2018 sotto il peso di 80 milioni di euro di debiti, metà dei quali con il fisco. Le richieste di condanna sono state lette ieri poco dopo le 19, a conclusione della lunghissima requisitoria (sei ore e 35 minuti complessivamente, fra mattina e pomeriggio) nella quale il pubblico ministero, che ora è in organico alla Procura della Repubblica di Bologna, ma ha continuato a sostenere la pubblica accusa in questo processo iniziato più di due anni e mezzo fa, quando era in organico alla Procura forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ac Cesena: 30 anni per bancarotta. Chiesta condanna di 10 imputati su 11

In questa notizia si parla di: cesena - anni - bancarotta - condanna

Cesena Fiera, l'utile cresce del 53% rispetto al 2023: "Investiti in 10 anni sei milioni nel quartiere fieristico" - Cesena Fiera ha concluso un 2024 straordinario, con un utile lordo di 700mila euro e un incremento del 53% rispetto all’anno precedente.

Ac Cesena: 30 anni per bancarotta. Chiesta condanna di 10 imputati su 11; Riecco Lugaresi in tribunale: Lucchi mi chiese di salvare il Cesena, i debiti sembravano 27 milioni ma erano il doppio; Bancarotta mediante sottrazione delle scritture contabili, uomo condannato a 3 anni.

Ac Cesena: 30 anni per bancarotta. Chiesta condanna di 10 imputati su 11 - Trent’anni e sei mesi di reclusione sono stati chiesti complessivamente dal pubblico ministero Francesca Rago per dieci degli undici imputati del processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio Ce ... Da msn.com

Crac Ac Cesena: chieste dall’accusa condanne fino a 4 anni e mezzo - Mentre l’area tecnico calcistica eseguiva compiti finalizzati a sistemare il meglio possibile i conti, tramite le plusvalenze ... Lo riporta corriereromagna.it