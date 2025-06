Abusi sulla terrazza del noto hotel | immobile demolito

Un episodio che sottolinea l’impegno delle autorità nella tutela del territorio e della legalità. A Castellammare di Stabia, un immobile abusivo edificato sull’attico dell’hotel dei Congressi è stato demolito, segnando un importante passo contro le costruzioni irregolari. La procura di Torre Annunziata ha confermato l’intervento, evidenziando come la lotta all’abusivismo sia una priorità per garantire sicurezza e rispetto delle normative.

È stato demolito a Castellammare di Stabia un immobile abusivo realizzato sull'attico dell'hotel dei Congressi, in via Delle Puglie. A renderlo noto è la procura di Torre Annunziata. La struttura, a pianta rettangolare (14,90 per 9,40 metri, altezza 2,90), era stata realizzata senza alcun.

