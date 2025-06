Abusato in piscina la verità nei video delle telecamere

Un grave episodio scuote la piscina di Perugia: un quindicenne denuncia violenza in spogliatoio, e le telecamere catturano immagini cruciali. La Procura coordina ora le indagini per fare luce sulla verità e assicurare giustizia. È un momento delicato che richiede massima attenzione e trasparenza, poiché sicurezza e tutela devono prevalere in ogni contesto pubblico e privato.

Proseguono gli accertamenti coordinati dalla Procura dopo la denuncia di un 15enne che dichiarato di aver subito violenza da parte di uno sconosciuto negli spogliatoi di una piscina di Perugia. Accertamenti sono in corso sui video delle telecamere di sicurezza dell'impianto e delle attività.

