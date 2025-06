Abusa della ex compagna arrestato nel Salernitano

Un episodio di violenza che scuote la comunità di Mercato San Severino: un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato della ex compagna, con accuse che spaziano da maltrattamenti a violenza sessuale. La pronta azione delle forze dell'ordine ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari, sottolineando come la sicurezza e la tutela delle vittime siano priorità assolute. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su questi gravi episodi per proteggere le vittime e promuovere una società più giusta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenta la ex compagna, arrestato dai carabinieri nel Salernitano. Il fatto è accaduto a Mercato San Severino dove i militari della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di un 32enne del luogo. Il giovane è indagato per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali nei riguardi dall’ex convivente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusa della ex compagna, arrestato nel Salernitano

In questa notizia si parla di: arrestato - compagna - salernitano - abusa

M. S. Severino, violenta e maltratta compagna: arrestato - Una triste vicenda scuote la comunità di Mercato San Severino, dove, nel rispetto della presunzione di innocenza, si comunica che un uomo è stato arrestato per violenza e maltrattamenti ai danni della compagna.

Abusa della ex compagna, arrestato nel Salernitano; Corruzione, arrestato l'ex generale della Guardia di Finanza Fabrizio Lisi: i particolari; Sarno, diffonde video hot ex fidanzata e minaccia di sfregiarla: arrestato 17enne.

Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni: arrestato nel Salernitano - L'aggressione e l'arresto L'uomo, 25 anni, è finito ai domiciliari con l'accusa ... Si legge su tg24.sky.it

Aggredisce la compagna, arrestato dai carabinieri - Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fisciano, nel Salernitano, per aver aggredito la partner. Scrive rainews.it