Aborto | in Sicilia sarà obbligatorio assumere medici non obiettori

In Sicilia, dove le barriere all'aborto sono tra le più alte d’Italia, una svolta storica sta per cambiare le regole del gioco. L’Assemblea Regionale ha infatti approvato una legge che impone l’assunzione di medici non obiettori in ogni struttura, un passo fondamentale per assicurare il pieno rispetto della legge 194 e garantire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. È un traguardo importante nella battaglia per i diritti delle donne.

La decisione storica sull'aborto prevederà che in Sicilia, una delle città più critiche d'Italia, sarà obbligatorio assumere medici non obiettori per ogni struttura. Siamo di fronte ad un tentativo concreto di garantire davvero la 194, in una delle regioni dove è più difficile abortire. In Sicilia, una delle regioni italiane in cui l'interruzione volontaria di gravidanza è più ostacolata, l'Assemblea Regionale ha approvato una norma che obbliga le aziende sanitarie pubbliche ad assumere medici non obiettori di coscienza. Una misura che, di fatto, tenta di rendere applicabile ciò che la legge 194 garantisce dal 1978: il diritto ad abortire.

