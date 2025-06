Aborti sospesi per mancanza di medici non obiettori | Entro luglio ripartirà il servizio

La ripresa del servizio di interruzione volontaria della gravidanza all'ospedale di Caserta rappresenta un passo importante per garantire il diritto di scelta delle donne. Dopo mesi di sospensione a causa della mancanza di medici non obiettori, l'arrivo di un ginecologo non obiettore il 15 giugno segna una svolta positiva. Entro luglio, il servizio sarà pienamente riattivato, offrendo alle donne un supporto fondamentale in un momento delicato della loro vita.

Riprender√† a luglio il servizio di interruzione volontaria della gravidanza all'ospedale di Caserta. Lo ha reso noto il manager del Sant'Anna e San Sebastiano Gaetano Gubitosa che chiarisce come il 15 giugno "√® stato immesso in servizio un ginecologo non obiettore, e dunque entro luglio potremo. 🔗 Leggi su Casertanews.it ¬© Casertanews.it - Aborti sospesi per mancanza di medici non obiettori: "Entro luglio ripartir√† il servizio"

