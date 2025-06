abito colonna celeste orecchini di diamanti e charme da vendere per la principessa che ha premiato robin wright al grimaldi forum

Nel cuore del Principato di Monaco, dove il lusso e l’eleganza si incontrano, Charlene di Monaco ha incantato con un abito colonna celeste impreziosito da diamanti e charme raffinato, consacrandosi regina di stile alla chiusura del Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025. Un ritorno splendente per la principessa, che ancora una volta ha dimostrato come la vera classe risieda nella semplicità e nell’equilibrio. Un esempio di eleganza senza tempo da ammirare e imitare.

A fflato divino nel lusso del Principato. Per il gran finale del Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025 Charlene di Monaco è tornata a brillare scegliendo ancora una volta l'eleganza senza eccessi. In occasione della cerimonia di chiusura, svoltasi il 17 giugno al Grimaldi Forum, la sovrana monegasca ha affiancato il principe Alberto II, presidente onorario dell'evento, consegnando il prestigioso Golden Nymph Award all'attrice Robin Wright. Ma, oltre ai riconoscimenti, a catturare l'attenzione è stato il suo impeccabile look monocromatico: un lungo abito celeste firmato da una delle sue Maison preferite, completato da gioielli raffinati e sandali nude.