Abbandono scolastico | l’Italia migliora ma resta sotto la media europea il Sud ancora in difficoltà Dati ISTAT

L’Italia fa progressi contro l’abbandono scolastico, che nel 2024 raggiunge il 9,8% tra i 18-24enni, ma il divario con la media europea rimane evidente. La sfida più grande si concentra nel Sud, dove le difficoltà persistono. È fondamentale investire in politiche di supporto e innovazione educativa per aprire nuove prospettive ai giovani. Solo così potremo costruire un futuro più equo e prospero per tutti.

L'Italia ha compiuto passi avanti nella lotta contro l'abbandono scolastico precoce, con il tasso che nel 2024 si attesta al 9,8% tra i giovani di 18-24 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Abbandono scolastico quasi al 10% tra i giovani 18-24 anni e 448 mila studenti in meno nel 2022/2023. Cala la natalità, ma anche l'istruzione dei genitori influisce negativamente.

