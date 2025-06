Abbandono di rifiuti entrano in azione i volontari di Bulldozer

L’inciviltà non conosce sosta tra Ostellato e Fiscaglia, ma i volontari di Bulldozer Ferrara non si arrendono. Con coraggio e determinazione, si impegnano nella bonifica di discariche abusive per combattere uno dei fenomeni più insidiosi: gli sversamenti selvaggi e seriali. È ora di fare fronte comune contro questa emergenza ambientale, affinché il rispetto per il territorio diventi una priorità condivisa da tutti.

Ancora sversamenti di rifiuti tra Ostellato e il Comune di Fiscaglia, in via Migliarino. Sono venuti alla luce dall’intervento di bonifica dei volontari di Bulldozer Ferrara, impegnati nel contrasto agli sversamenti seriali e selvaggi. Si tratta di rifiuti scaricati in grandi quantità da furgoni di passaggio, diventata ormai una triste, ma gravissima consuetudine senza che autorità e amministrazione comunali prendano provvedimenti, per contrastare questo costante malcostume. I volontari hanno raccolto e differenziato 30 sacchi di rifiuti indifferenziati, 2 sacchi plastica e lattine, 1 sacco di vetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbandono di rifiuti, entrano in azione i volontari di Bulldozer

In questa notizia si parla di: rifiuti - volontari - bulldozer - abbandono

