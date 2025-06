Abb e-mobility per l' azienda non è più necessario l' ammortizzatore

In un panorama segnato da incertezza e sfide economiche, la notizia di ABB E-Mobility di San Giovanni Valdarno che decide di non ricorrere all'ammortizzatore sociale rappresenta un segnale di speranza e resilienza per l'intero territorio. La scelta, annunciata durante un incontro ufficiale della Regione Toscana, dimostra come l'impegno e l'innovazione possano fare la differenza. Questa decisione apre nuove prospettive e conferma la solidità dell'azienda nel contesto attuale.

Arezzo, 18 giugno 2025 – Abb E-Mobility di San Giovanni Valdarno pronta a non fare ricorso all'ammortizzatore sociale dal prossimo m ese. Lo rende noto la Regione Toscana, riferendo di quanto affermato dall'azienda oggi in occasione dell'incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore Eugenio Giani. «Una notizia positiva accolta dal tavolo di monitoraggio al quale, oltre all'azienda e alle organizzazioni sindacali, ha partecipato la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi»si riferisce sempre la Regione. «Ringrazio l'azienda e le organizzazioni sindacali, questo è sicuramente un primo importante risultato ed è merito del lavoro di squadra che siamo riusciti a fare superando anche la fase di conflittualità di qualche mese fa, ripristinando un confronto costruttivo - commenta Fabiani -.

