Abano terme estate al via con Femminile plurale Concerti d’autore a villa Bassi

L'estate a Abano Terme si anima con la magia della musica al femminile: nella suggestiva cornice del giardino di Villa Bassi Rathgeb, parte la rassegna “Femminile Plurale. Concerti d’autore a Villa Bassi”. Un’occasione unica per immergersi nelle voci e nelle melodie di artiste straordinarie, in un’atmosfera ricca di charme e cultura. Non perdere l’appuntamento con l’arte e la musica: l’estate promette emozioni indimenticabili.

Nella fascinosa atmosfera del giardino del Museo Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme prende il via la nuova rassegna “Femminile Plurale. Concerti d’autore a Villa Bassi”, un ciclo di appuntamenti estivi dedicati alla canzone d’autore al femminile, a cura dell’Assessorato alla Cultura Città di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Abano terme estate” al via con “Femminile plurale. Concerti d’autore a villa Bassi”

