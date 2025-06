A2 camion pieno di scatolette di tonno si ribalta e invade la carreggiata

Un incidente spettacolare sulla A2: un camion carico di scatolette di tonno si è ribaltato, invadendo la carreggiata. Le cause, ancora da verificare, potrebbero essere legate alle pessime condizioni meteorologiche. La sicurezza degli automobilisti e le operazioni di soccorso sono in corso, mentre il traffico rischia di subire pesanti disagi. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha colpito l’intera arteria stradale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grosso tir, per cause ancora non note, e che potrebbero essere anche collegate alle pessime condizioni de tempo, si è ribaltato su un lato invadendo la carreggiata dell’ autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Campagna, direzione sud. Al momento non si conoscono le condizioni dell’autista né se ci sono altri feriti coinvolti nell’incidente. Si attendono i mezzi di soccorso. Il tir ha perso anche parte del carico, scatolette di tonno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A2, camion pieno di scatolette di tonno si ribalta e invade la carreggiata

