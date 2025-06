A16 Napoli-Canosa chiuso il tratto Grottaminarda-Benevento verso Napoli

Se state pianificando un viaggio sulla A16 Napoli-Canosa, attenzione: nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, il tratto tra Grottaminarda e Benevento verso Napoli sarà chiuso per lavori di pavimentazione. Per evitare disagi, si consiglia di uscire a Grottaminarda e seguire alternative come la SS90 o la SS7. Viaggiare informati è il modo migliore per arrivare a destinazione in sicurezza e senza intoppi.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 giugno, il tratto tra Grottaminarda e Benevento verso Napoli. In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Grottaminarda, di percorrere la SS90, la SS7. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto Grottaminarda-Benevento verso Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - grottaminarda - canosa - chiuso

A16 Napoli-Canosa, chiusura tratti compresi tra Grottaminarda-Candela verso Canosa e Candela-Lacedonia verso Napoli - Attenzione, automobilisti! Per lavori di pavimentazione e riparazioni, la A16 Napoli-Canosa sarà temporaneamente chiusa tra Grottaminarda-Candela in direzione Canosa e Candela-Lacedonia in direzione Napoli, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 giugno.

A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto Grottaminarda-Benevento verso Napoli; A16 Napoli-Canosa, chiusura tratti compresi tra Grottaminarda-Candela verso Canosa e Candela-Lacedonia verso Napoli; Lavori su A16 Napoli-Canosa: chiusi stanotte i tratti tra Candela e Lacedonia e tra Grottaminarda e Candela.

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-BENEVENTO VERSO NAPOLI - Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, dalle 22:00 ... Scrive msn.com

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-LACEDONIA VERSO NAPOLI - Statale seguendo le indicazioni per Napoli e rientrare in A16 a Grottaminarda. Secondo msn.com