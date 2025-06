A Waterloo Napoleone fu tradito dalle emorroidi? Gli storici ne sono convinti.

A Waterloo, tra battaglie e alleanze, si narra di un dettaglio inaspettato che potrebbe aver deciso il destino di Napoleone: le sue emorroidi. Questa curiosa teoria, supportata da fonti storiche autorevoli, apre uno spiraglio su un aspetto poco conosciuto della disfatta imperiale. Le ricostruzioni di quel fatidico giorno ci invitano a riflettere su quanto i dettagli più impensati possano influenzare la storia. Un episodio che dimostra come anche le debolezze più umane possano cambiare il corso del mondo.

Il 18 giugno 1815, nei campi fangosi di Waterloo, si consuma l'ultimo atto dell'epopea napoleonica. La disfatta dell'Imperatore contro le forze anglo-prussiane, però, segna non solo la fine di un sogno imperiale, ma anche l'inizio di una leggenda storiografica poco nota: Napoleone ha perso a causa delle sue emorroidi. Un'affermazione che a prima vista può sembrare folcloristica, eppure affonda le radici in fonti autorevoli. Le ricostruzioni biografiche e i racconti coevi descrivono Napoleone come sofferente già all'alba della battaglia. Secondo lo storico Andrew Roberts, autore della monumentale biografia Napoleon the Great, l'Imperatore viene colpito da una crisi emorroidaria acuta che gli causa forti dolori e gli rende impossibile montare a cavallo con facilità .