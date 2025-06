A volte ritornano | Cajuste Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Napoli Gazzetta

A volte ritorno, si dice, e al Napoli questa volta il refrain si conferma. Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Castelvolturno, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura partenopea. Con esperienze non sempre all’altezza delle aspettative, ora tocca alla società azzurra rimettersi in moto per trovare loro una collocazione adeguata. La sfida è aperta: quale sarà il loro prossimo destino? La partita è appena cominciata.

Le giacenze di magazzino. Il Napoli ritrova Cajuste, Lindstrom e Folorunsho: tutti e tre rientrati da prestiti ed esperienze che potremmo definire non esaltanti. E ora toccherĂ alla casa madre, ossia il Napoli, mettersi al lavoro per trovare loro una sistemazione. Impresa non particolarmente complessa e nello stesso tempo obbligatoria. Nessuno dei tre rientra nei piani di Antonio Conte. Scrive la Gazzetta: L’Inghilterra dĂ e l’Inghilterra toglie. La Premier ha un suo peso specifico nel nuovo corso Napoli. Da lì sono arrivati i due uomini chiave dell’ultimo scudetto come McTominay e Lukaku, e lì il ds Manna era riuscito a piazzare due giocatori in esubero, acquistati nell’estate post scudetto di Spalletti ma incapace di incidere quanto la societĂ si aspettava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A volte ritornano: Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono di nuovo a Napoli (Gazzetta)

