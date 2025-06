A Vasto Marina nasce la Piazza della musica d’autore

A Vasto Marina nasce un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di musica: la Piazza della Musica d’Autore. Presentata oggi, 18 giugno 2025, questa iniziativa trasformerà piazza Rodi in un vivace palcoscenico estivo, ricco di concerti e performance dal vivo. A partire da venerdì 20 giugno e per ogni fine settimana, preparatevi a vivere emozioni uniche sotto il cielo stellato, perché questa estate la musica prenderà vita come mai prima d’ora.

