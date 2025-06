a valencia sono sicuri di aver perso la coppa america a causa delle alluvioni del 2024

A Valencia, si respira ancora un’aria di delusione e mistero: molti credono che le devastanti alluvioni di ottobre 2024, note come Dana, abbiano influito sulla vittoria della Coppa America, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della città. Le piogge torrenziali e le inondazioni hanno segnato un autunno tragico, tra lutti e distruzione. Ma è davvero solo un caso? La risposta potrebbe andare oltre...

A Valencia pensano che hanno perso la Coppa America a causa delle alluvioni del 2024 A Valencia pensano che abbiano perso la Coppa America per colpa delle pioggie dell’autunno 2024. L’evento meteorologico estremo che ha causato decine di morti in Spagna per le forti piogge e le violente inondazioni alla fine di ottobre 2024, in particolare nella regione di Valencia, viene chiamato Dana, acronimo spagnolo che si può tradurre come “depressione isolata ad alta quota”. Ed è proprio la Dana, secondo gli spagnoli, che avrebbe convinto Team New Zealand a optare per Napoli piuttosto che Valencia. Il sindaco María José Catalá ha confermato lunedì il fermo impegno del consiglio comunale a riprendere il cammino verso l’America’s Cup, dopo essere stata esclusa come città ospitante della 38esima edizione, che si terrà a Napoli nel 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it