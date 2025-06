A Tom Cruise l’Oscar onorario | le 4 nomination bucate e i grandi registi che lo hanno diretto

Tom Cruise, con le sue imprese mozzafiato e il talento indiscusso, si prepara a ricevere un inatteso Oscar onorario, un riconoscimento che si aggiunge alle sue quattro nomination sfuggite finora. La sua carriera è costellata di registi leggendari e di avventure che hanno sfidato la gravità e la convenzione, dimostrando che il suo spirito audace merita di essere celebrato. Un omaggio che, come avvenne per Gene Kelly, sottolinea l’arte di un’icona senza tempo.

SarĂ perchĂ© si è gettato con una moto nel burrone senza controfigura, o perchĂ© ha sfidato le leggi di gravitĂ saltellando (e svenendo) sull’ala di un biplano durante le riprese degli ultimi capitoli di Mission Impossible, che per Tom Cruise, 63 anni il prossimo luglio, è pronto un abbastanza inatteso Oscar onorario. Un po’ come per avvenne per Gene Kelly nel 1952, quando l’Academy gli assegnò l’Oscar onorario “per l’apprezzamento della sua versatilitĂ come attore, cantante, regista, ballerino, e in particolare per i suoi spettacolari successi nell’arte della coreografia cinematografica”, Cruise passa alla cassa con la celebre statuetta per questa sua duttilitĂ performativa, piĂą che per una qualche interpretazione specifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it