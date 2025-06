A spasso nella storia Danze storiche duelli sbandieratori e mostre E’ Lucca Historiae Fest

Immergiti nel fascino senza tempo di Lucca Historiae Fest, un viaggio tra danze rinascimentali, duelli epici, spettacolari esibizioni di bandiere e falconieri, oltre a mostre che svelano i segreti della storia lucchese. L’evento, inaugurato ieri a Palazzo Guinigi, torna per la sua terza edizione, offrendo emozioni e scoperte fino al 22 giugno. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, che continua a crescere di anno in anno.

Danze storiche, duelli, spettacoli di bandiere, falconieri e due mostre tutte da scoprire. È stata inaugurata ieri mattina a Palazzo Guinigi la terza edizione di Lucca Historiae Fest, il festival dedicato alla storia della città in programma fino al 22 giugno. Un evento sempre più atteso dai lucchesi – e non solo – che, anno dopo anno, si arricchisce di contenuti, proposte e collaborazioni. Al taglio del nastro, al quale hanno presenziato i gruppi storici locali, erano presenti il sindaco Pardini, l’assessore Pisano, il consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e Angelo Nencetti, responsabile dell’ufficio eventi del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A spasso nella storia. Danze storiche, duelli sbandieratori e mostre. E’ “Lucca Historiae Fest“

In questa notizia si parla di: storiche - storia - danze - duelli

Giornata nazionale Dimore Storiche: tre aperture in provincia all’insegna di storia, arte e cultura - In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, domenica 25 maggio, tre affascinanti siti in provincia di Piacenza apriranno gratuitamente le loro porte: Palazzo Anguissola, Palazzo Malvicini Fontana di Vicobarone, Fogliani a Piacenza e Villa Peirano ad Albarola di Vigolzone.

Tutto pronto per il Lucca Historiae Fest: dal 17 al 22 giugno rievocazioni, mostre e spettacoli per un incredibile viaggio nel tempo Presentato stamani (10 giugno) a palazzo Orsetti il programma completo della manifestazione cittadina, giunto alla terza edizione Vai su Facebook

A spasso nella storia. Danze storiche, duelli sbandieratori e mostre. E’ “Lucca Historiae Fest“; Nel cuore del Medioevo. Il primo Giubileo e la nascita del Duomo. Teodolinda incanta Monza; Giovedì al castello 2025 - Gradara.

Rievocazione storica multi epoca a Casella con didattica, duelli, danze e animazione - con display storici, didattica, duelli, danze e animazione nel centro del paese, dai Romani e Longobardi attraverso i secoli sino al Medioevo e all’Età moderna. genovatoday.it scrive

Belgioioso Medievale. Un tuffo nella storia tra duelli, dame e giullari - Domani e lunedì la terza edizione della festa che fa rivivere il ducato sforzesco. Scrive msn.com