A Soliera riaperti due tratti di via Marconi

Buone notizie per i cittadini: sono stati riaperti due tratti di via Marconi, riguardanti l’incrocio con via Matteotti e la porzione compresa tra la gelateria e altri incroci. Questa riqualificazione, parte del grande progetto di rinnovamento di via Roma finanziato dal PNRR, promette di ridare vita e sicurezza alla zona. Un passo importante verso un centro urbano più moderno e vivibile, che si traduce in benefici concreti per tutti.

