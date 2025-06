A Siracusa con Lisistrata si ride ma si riflette su guerra e pace FOTO | VIDEO

A Siracusa, tra risate e riflessioni profonde, si svela la magia di «Lisistrata», terzo capolavoro della stagione classica dell’Inda. Tra battute spumeggianti e spunti di riflessione su guerra e pace, lo spettacolo ha conquistato il pubblico al Teatro Greco, dimostrando che anche nelle sfide più complesse della commedia antica, l’umorismo vince sempre. E questa è solo l’inizio…

Lo esclamano tutte e tutti: «Santozzeus». E questa bizzarra esclamazione punteggia l a gustosa «Lisistrata», terzo spettacolo della 60. stagione di Rappresentazioni classiche dell'Inda di Siracusa, che ha debuttato al Teatro Greco tra gli applausi – ma soprattutto le risate, e non è cosa sempre scontata, con quel marchingegno difficilissimo da maneggiare della commedia antica, santozzeus!.

