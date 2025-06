A San Severo la Coppa Davis e la ' Billie Jean King Cup' | i trofei vinti dall' Italia del tennis esposti allo Sporting Club

a San Severo, la coppa Davis e la Billie Jean King Cup, simboli di gloria e passione per il tennis italiano, sono stati esposti allo Sporting Club. Il Sindaco Lydia Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino annunciano con entusiasmo un evento imperdibile: venerdì 27 e sabato 28 giugno, lo Sporting Club diventerà il palcoscenico di un’occasione unica per celebrare il nostro talento sportivo e il prestigio delle vittorie nazionali. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e non solo.

Il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino sono lieti di annunciare uno degli eventi più prestigiosi che lo sport di San Severo si appresta a vivere in questo anno 2025. Venerdì 27 e sabato 28 giugno lo Sporting Club San Severo, unico circolo di tutta la provincia di Foggia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A San Severo la Coppa Davis e la 'Billie Jean King Cup': i trofei vinti dall'Italia del tennis esposti allo Sporting Club

In questa notizia si parla di: severo - coppa - davis - billie

A San Severo la Coppa Davis e la 'Billie Jean King Cup': i trofei vinti dall'Italia del tennis esposti allo Sporting Club; TENNIS – GENNAIO PIENO DI SODDISFAZIONI ANCHE PER LO SPORTING CLUB SAN SEVERO; Autore: Renato Gatti.

A San Severo la Coppa Davis e la 'Billie Jean King Cup': i trofei vinti dall'Italia del tennis esposti allo Sporting Club - Il comune dell'Alto Tavoliere ospiterà una tappa del ‘Trophy Tour 2025 – vieni a vivere un sogno, anzi due’ nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno ... foggiatoday.it scrive

Tennis, Oristano: Coppa Davis e Billie Jean King Cup arrivano a Torre Grande - I due prestigiosi trofei, conquistati dai giocatori italiani nel novembre 2024 a Malaga, saranno esposti nell'impianto comunale di ... Da napolimagazine.com