A San Severo 21 sanzioni in poche ore con il ' Targa System'

A San Severo, in poche ore, sono state emesse 21 sanzioni grazie al innovativo Targa System, un passo deciso per migliorare la sicurezza stradale. A partire dal 15 giugno 2025, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli automatizzati per garantire il rispetto del Codice della Strada, focalizzandosi su assicurazioni e altre inadempienze cruciali. Questo sistema rappresenta un importante avanzamento nella lotta all'illegalità sulle nostre strade, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.

A partire dal 15 giugno 2025, nell'ambito delle attività di sicurezza stradale, sono stati attivati i controlli al Codice della Strada mediante l'utilizzo del sistema 'Targa System' ai fini del rilevamento delle inadempienze degli automobilisti relative alla copertura assicurativa ed alla.

