A San Marco di Castellabate torna la Festa della Birra Artigianale | due giorni all' insegna del divertimento

San Marco di Castellabate si prepara a vivere un weekend all'insegna del gusto e della convivialità con la Festa della Birra Artigianale 2025. Due giorni di degustazioni, musica e divertimento per celebrare la passione per le birre artigianali in un’atmosfera unica. Non perdete questa imperdibile occasione di scoprire le eccellenze del settore e di vivere momenti indimenticabili: il divertimento è garantito!

San Marco di Castellabate si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’estate cilentana: la Festa della Birra Artigianale 2025, anche nota come Beer Fest, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è promosso dall’Associazione Vivi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A San Marco di Castellabate torna la Festa della Birra Artigianale: due giorni all'insegna del divertimento

