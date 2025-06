A Roma arrivano Le Notti del Vino | degustazioni ed eventi sotto le stelle

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Roma, dove le Notti del Vino portano sotto le stelle degustazioni, musica e convivialità. Dal 19 al 21 giugno 2025, il Ponte della Musica Armando Trovajoli si trasformerà in un raffinato salotto enogastronomico, offrendoti un’esperienza unica tra vini pregiati e atmosfere magiche. Non perdere l’occasione di immergerti in questo evento straordinario, un vero paradiso per gli amanti del buon bere e della cultura.

Vino, stelle e convivialità. Saranno questi gli ingredienti della tappa romana de Le Notti del Vino, il grande evento enoturistico promosso dall'Associazione Nazionale Città del Vino che per tutta l'estate animerà diverse città italiane. Dal 19 al 21 giugno 2025, Roma ospiterà l'appuntamento diVino sotto le Stelle, che trasformerà il suggestivo Ponte della Musica Armando Trovajoli in un vero e proprio salotto a cielo aperto per gli appassionati del buon vino. Un'occasione unica per vivere una serata all'aperto, tra degustazioni, incontri con i produttori, masterclass e tanto altro, il tutto con la cornice magica della città eterna illuminata dalle stelle.

