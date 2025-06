A Pozzuoli apre nuovo maxi store nel settore alimentare | riassorbiti gli ex dipendenti Metro

A Pozzuoli apre un nuovo maxi store nel settore alimentare, portando fresche opportunità e vitalità al quartiere. L’inaugurazione di questa mattina del punto vendita Adhoc Cash & Carry segna un passo importante: l’azienda ha scelto di investire nei locali ex Metro Italia, assicurando continuità occupazionale ai dipendenti precedenti e rinvigorendo il commercio locale. Un esempio concreto di come l’innovazione possa creare valore e nuove prospettive per la comunità flegrea.

È stato inaugurato questa mattina il punto vendita Adhoc Cash & Carry di Pozzuoli, l’azienda che ha deciso di investire nel comune flegreo nei locali che ospitavano Metro Italia, garantendo continuità occupazionale per i lavoratori precedentemente impiegati da Metro, che rischiavano di dover. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A Pozzuoli apre nuovo maxi store nel settore alimentare: riassorbiti gli ex dipendenti Metro

«Metro» Pozzuoli, salvi i lavoratori: sarà hub per la ristorazione - passaggio di cantiere invece da un mese si sono aperte le porte della filiale di Arzano di Multicedi ... Riporta ilmattino.it

Pozzuoli, tornano al lavoro i dipendenti della Metro - Tornano a lavorare nel centro commerciale Metro di Pozzuoli i dipendenti a rischio licenziamento. Scrive rainews.it