A Padova un padre impone regole folli alla figlia 18enne arrestato | maltrattati anche gli amici della ragazza

A Padova, una storia che sconvolge: un padre marocchino è stato arrestato per aver imposto regole assurde alla figlia 18enne e averla minacciata, coinvolgendo anche i suoi amici in un vortice di maltrattamenti. Un caso che evidenzia il drammatico contrasto tra tradizioni e diritti individuali, lasciando una domanda aperta su come la società possa proteggere i più vulnerabili.

