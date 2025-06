A Mirano uno spettacolo su Alfonsina Strada unica donna a gareggiare nel Giro d' Italia del 1924

a Mirano uno spettacolo su Alfonsina Strada, l’unica donna a gareggiare nel Giro d’Italia del 1924. Giovedì 19 giugno alle ore 21.00, nella suggestiva Corte di Villa Errera in via Bastia Fuori 58, l’arte incontra la storia con “Pedala Alfonsina! Una ribelle al Giro d’Italia”. Uno spettacolo teatrale con musica dal vivo che celebra l’incredibile impresa di questa pioniera, lasciando il pubblico emozionato e ispirato. Non perdere questa occasione unica di rivivere un capitolo affascinante della nostra cultura sportiva.

Giovedì 19 giugno alle ore 21.00 nella Corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori n. 58 a Mirano, l’arte incontra la storia con “Pedala Alfonsina! Una ribelle al Giro d’Italia”, spettacolo teatrale con accompagnamento musicale dal vivo che racconta l'impresa incredibile di Alfonsina Strada, prima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - A Mirano uno spettacolo su Alfonsina Strada, unica donna a gareggiare nel Giro d'Italia del 1924

In questa notizia si parla di: alfonsina - mirano - spettacolo - strada

A RUOTA LIBERA: GIOVEDÌ 19 GIUGNO “PEDALA ALFONSINA! UNA RIBELLE AL GIRO D’ITALIA” Giovedì 19 giugno - ore 21.00 nella Corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori n. 58 a Mirano, l’arte incontra la storia con lo spettacolo “Pedala Alfonsina! U Vai su Facebook

A Mirano uno spettacolo su Alfonsina Strada, unica donna a gareggiare nel Giro d'Italia del 1924; “A ruota libera” dal 30 maggio al 7 luglio; A ruota libera: domenica 19 giugno “Pedala Alfonsina! Una ribelle al Giro d’Italia” - prenotazioni aperte.

A Mirano uno spettacolo su Alfonsina Strada, unica donna a gareggiare nel Giro d'Italia del 1924 - 58 a Mirano, l’arte incontra la storia con “Pedala Alfonsina! Come scrive veneziatoday.it

Lo spettacolo sulla storia di Alfonsina Strada arriva al teatro Vittoria di Buti - arrivando fino a Trieste! Si legge su lanazione.it