A Milano vivo in un laboratorio con tre figli di cui uno con autismo | la storia di Paola vittima di maltrattamenti

A Milano, Paola vive in un laboratorio con i suoi tre figli, uno con autismo, senza un lavoro stabile e con l'affitto a breve scadenza. La sua storia di sofferenza si intreccia con episodi di maltrattamenti e speranze di rinascita, tra sfide quotidiane e piccole vittorie. In un contesto difficile, la sua determinazione a proteggere e offrire un futuro ai suoi figli è un esempio di forza e resilienza. Continua a leggere.

Paola ha 45 anni e vive a Milano con i suoi tre figli, di cui uno con disabilità, all'interno di un laboratorio non adibito a fini abitativi. Non ha un lavoro e a breve l'affitto del locale scadrà. Dopo alcuni episodi di maltrattamenti, al padre del suo ultimo bambino è stato messo il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - laboratorio - figli - paola

Piano City Milano per i bambini: al Castello Sforzesco arriva “La Balena BaBa”, laboratorio musicale solidale con i Toy Piano - Durante Piano City Milano, al Castello Sforzesco arriva “La Balena BaBa”, un laboratorio musicale solidale dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

"Con tre figli il centro estivo a Milano diventa un lusso. Noi spendiamo quasi 700 euro a settimana, più di 200 euro a testa". È la testimonianza di Giulia M., 40 anni, che nel capoluogo lombardo vive da sempre e lavora nel reparto amministrativo di una multina Vai su Facebook

A Milano vivo in un laboratorio con tre figli, di cui uno con autismo: la storia di Paola, vittima di maltrattamenti; Paola Di Benedetto compie 30 anni: festa a sorpresa (a tema rosa rosse) e regali griffatissimi; Big Mama e Noemi: «Uscire dalla violenza è possibile, non siamo sole».

“A Milano vivo in un laboratorio con tre figli, di cui uno con autismo”: la storia di Paola, vittima di maltrattamenti - Paola ha 45 anni e vive a Milano con i suoi tre figli, di cui uno con disabilità, all'interno di un laboratorio non adibito a fini abitativi ... Lo riporta fanpage.it

La vittima aveva 34 anni, è stata trascinata per diversi metri, era insieme ai figli gemelli di un anno e mezzo - Aggiornamento ore 15: L'autista è stato rintracciato dalla polizia fuori Milano ed è stato arrestato per omicidio stradale. Come scrive gazzetta.it