A Milano si torna a respirare ma quanto durerà la tregua? Il caldo è di nuovo in agguato Le previsioni meteo

Milano, 18 giugno 2025 – Dopo una settimana di caldo e afa infernali nelle scorse ore in Lombardia si è tornati a respirare con le massime rientrate nella s oglia dei 26-30 gradi. Ma quanto durerà questa parziale tregua? Nelle prossime ore vedremo una graduale rimonta di un promontorio di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, che persisterà fino all'inizio di settimana prossima, garantendo tempo stabile e asciutto, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. E le temperature? Le massime sono previste in aumento fino a venerdì, poi ci sarà un generale lieve calo per l'afflusso di aria più fresca in quota da nord.