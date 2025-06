A maggio migliora l' inflazione | i rincari pesano 402 euro in più all' anno

A maggio, l’inflazione a Lecco registra un miglioramento, offrendo respiro alle tasche dei cittadini. Tuttavia, i rincari complessivi pesano ancora in media 402 euro all’anno per famiglia, sottolineando la necessità di interventi mirati. L’Istat ha diffuso i dati territoriali che, insieme alla classifica delle città più care d’Italia, evidenziano quanto il costo della vita influisca quotidianamente sulle nostre scelte e prospettive future. È il momento di capire come affrontare questa sfida.

L'inflazione a Lecco migliora. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di maggio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

