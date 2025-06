A luglio proseguono le attività proposte da Aboca Museum a Sansepolcro

L’estate a Sansepolcro si arricchisce di emozioni e scoperte grazie alle attività proposte da Aboca Museum, pensate per coinvolgere adulti e bambini in esperienze uniche e stimolanti. Dai laboratori creativi alle visite guidate, il calendario di luglio promette momenti di apprendimento e divertimento. Non perdete l’occasione di vivere questa splendida città attraverso eventi imperdibili: ecco tutti i dettagli per partecipare e approfondire.

Arezzo, 18 giugno 2025 – A luglio proseguono le attività proposte da Aboca Museum a Sansepolcro con nuovi appuntamenti per adulti e bambini. Di seguito trasmettiamo il calendario degli eventi con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti: Domenica 6 luglio ore 10.30 presso il Museo Civico: "ArteOrto Sansepolcro" Link: https:www.arteorto.iteventi-collaterali20250706-arteorto-sansepolcro-ore-1030 Domenica 20 luglio ore 11.00 presso Aboca Museum: "Tra magia e guarigione: il ruolo delle donne nella cura" – visita guidata tematica Link: https:www.abocamuseum.ititeventitra-magia-e-guarigione-il-ruolo-delle-donne-nella-cura.

