A Livorno il King Colis trasforma i pacchi non consegnati in tesori nascosti

innovativa: dare nuova vita ai pacchi non consegnati, trasformandoli in tesori nascosti. A Livorno, il King Colis porta questa rivoluzione dello shopping sostenibile e conveniente, offrendo ai clienti un’esperienza unica e coinvolgente. Dal 17 al 22 giugno alle Officine Storiche Porta a Mare, scopri come i pacchi dimenticati possono diventare sorprese sorprendenti e vantaggiose. King Colis si basa su un’idea semplice ma...

LIVORNO – Il fenomeno King Colis sbarca per la prima volta a Livorno, portando con sé un’idea di shopping sostenibile, economico e sorprendente. Dopo aver riscosso successo in molte regioni italiane, l’innovativo pop-up store della startup francese approda alle Officine Storiche Porta a Mare, trasformando lo shopping in un’esperienza inedita, dal 17 al 22 giugno, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. King Colis si basa su un’idea semplice ma rivoluzionaria: recuperare i pacchi mai consegnati degli e-commerce e rimetterli in vendita a prezzi accessibili, senza svelarne il contenuto fino al momento dell’acquisto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

