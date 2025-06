A Lancia il premio A Star is Back per il successo del suo rinascimento

Lancia celebra il suo straordinario riscatto grazie al premio “A STAR IS BACK” agli AUTOBEST Awards di Vienna. Un riconoscimento che premia i marchi e i modelli simbolo di rinascita e innovazione, segnando un nuovo capitolo di successo per il brand. Questo prestigioso attestato testimonia come Lancia abbia saputo reinventarsi, tornando protagonista nel cuore degli automobilisti. Un traguardo che rafforza la sua posizione come simbolo di eleganza e audacia nel panorama automobilistico internazionale.

TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta lo scorso giovedì 12 a Vienna, la ventiquattresima cerimonia di gala degli AUTOBEST Awards, durante la quale Lancia ha ricevuto il nuovo riconoscimento “A STAR IS BACK”, dedicato ai marchi e ai modelli iconici tornati alla ribalta grazie a un rilancio di successo. Per la prima volta, la giuria internazionale di AUTOBEST – organizzazione indipendente nata nel 2001 e composta da 31 giornalisti specializzati di altrettanti Paesi europei – ha deciso di assegnare questo nuovo premio a Lancia, celebrandone il Rinascimento e la strategia con cui sta ritornando ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

