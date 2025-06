A La Tela si parla della masseria tolta alla mafia

Dalla morsa della criminalità a un simbolo di speranza: la Libera Masseria di Cisliano. Un luogo una volta teatro di violenze e strategia del clan, oggi, grazie all’impegno di Caritas, Libera e volontari, si trasforma in un bene condiviso per tutta la comunità. Un esempio di come il coraggio e la solidarietà possano riscrivere il destino di un territorio. Questa storia di rinascita è contenuta nel volume "Insieme si può - Libera Masseria", un faro di speranza per tutti noi.

Era un luogo in cui si decidevano le strategie criminali del clan e dove si compivano violenze. Si è trasformato, grazie al lavoro della Caritas, dell’associazione Libera, della onlus Una Casa Anche Per Te e dei volontari, in un bene a disposizione dell’intera comunità. È la Libera Masseria di Cisliano, nata del lavoro di don Massimo Mapelli (nella foto). Questa storia di rinascita è contenuta nel volume "Insieme si può - Libera Masseria, il sogno incontra la giustizia", che verrà presentato domani alle 21 in uno spazio che ha avuto una vicenda per molti aspetti analoga: l’osteria La Tela (Strada Saronnese 31), bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune e gestito dalle cooperative La Tela e Meta insieme, con altre associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A La Tela si parla della masseria tolta alla mafia

